BPOLD-B: Zeugen gesucht: Pfeffersprayangriff am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Nachdem Freitagnachmittag, den 12. September 2025, ein Unbekannter zwei Heranwachsende nach Streitigkeiten innerhalb einer S-Bahn der Linie S7 beim Halt am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost mit einem Pfefferspray angegriffen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 14 Uhr sollen die jungen Männer während der Fahrt zwischen den S-Bahnhöfen Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einem Unbekannten geraten sein. Daraufhin soll der Unbekannte einem der beiden beim Halt in Friedrichsfelde Ost Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Infolge dessen soll der Andere zunächst geflüchtet sein und dabei ebenfalls Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen haben. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss vom Bahnhof. Alarmierte Rettungskräfte leisteten bei dem verletzten 16-jährigen nigerianischen und dem 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen Erste Hilfe.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Angreifer und sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

