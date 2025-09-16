PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Täter nach Messerangriff fest

Berlin - Mitte (ots)

Montagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann am Berliner Hauptbahnhof fest, nachdem dieser einen Reisenden mit einem Messer verletzte.

Gegen 14 Uhr sollen zwei Männer auf dem Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer dem anderen Mann einmal mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Reisende informierten in der Nähe befindliche Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn. Diese überwältigten und fesselten den Mann.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 36-jährigen polnischen Staatsangehörigen vor Ort vorläufig fest und stellten zwei Messer als Beweismittel sicher. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,62 Promille. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Berlin eine Blutentnahme an.

Rettungskräfte brachten den verletzten 32-jährigen, ebenfalls polnischen Staatsangehörigen in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Versorgung verlassen durfte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den polizeibekannten Mann ein. Die Beamtinnen und Beamten brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam.

Es ist beabsichtigt, ihn im Laufe des Dienstags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

