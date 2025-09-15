Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Versuchte Diebstähle - Bundespolizei nimmt mutmaßliche Taschendiebe fest

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese versuchten Reisende in S-Bahnen zu bestehlen. Anschließend fanden die Beamtinnen und Beamten deren Stehlgutversteck.

Gegen 5:15 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Männer, die mindestens in zwei Fällen versucht haben, in einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Berlin-Charlottenburg und Savignyplatz arbeitsteilig zwei alkoholisierte und schlafende Reisende zu bestehlen. Der 34-jährige Italiener sowie der 38-jährige Deutsche wachten bei der versuchten Tathandlung auf und konnten dadurch die Entwendung ihrer persönlichen Wertgegenstände verhindern.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen das Duo am Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Streife bei dem 39-jährigen türkischen und dem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen kein Stehlgut auf.

Bei einer Nachsuche fanden die Einsatzkräfte einen Lagerort für mutmaßliches Diebesgut der beiden am Bahnhof Charlottenburg und stellten dort drei aufgefundene Smartphones sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Versuchs gegen das polizeibekannte Duo ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Männer auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell