BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Mitte (ots) - Donnerstagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann fest, nachdem dieser mehrfach mit einem Messer auf einen Reisenden eingestochen haben soll. Gegen 8:45 Uhr soll ein Mann im Berliner Hauptbahnhof mehrfach und unvermittelt auf einen Reisenden mit einem Messer eingestochen haben. Ein außer Dienst befindlicher Bundespolizist nahm den Sachverhalt wahr und den 47-jährigen Angreifer unter Androhung der ...

