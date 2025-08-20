Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Verurteilten Schleuser festgenommen: Haftstrafe von zweieinhalb Jahren

Frankfurt (Oder) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch nahm die Bundespolizei einen verurteilten Schleuser an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) fest und brachte den Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Gegen 2 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen aus Polen kommenden Mann in einem Reisebus an der Stadtbrücke.

Bei der Überprüfung des Mannes kam heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gegen den 29-Jährigen turkmenischen Staatsangehörigen vorlag. Das Landgericht verurteilte den Turkmenen im Juli 2023 wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von mindestens 38 Ausländern in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Anlass der Verurteilung war die Beteiligung des 29-Jährigen an der Einschleusung von fünf afghanischen Staatsangehörigen im September 2023, die durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) aufgedeckt und vereitelt worden ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Bundespolizisten den Schleuser zum Antritt der Haftstrafe in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

