BPOLD-B: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Schönefeld (Dahme-Spreewald) (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser eine Schallschutzwand auf der Fernbahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Grünau und dem Flughafen Berlin-Brandenburg besprühte.

Gegen 13:15 Uhr stellten Beamtinnen und Beamte einen Mann beim Besprühen einer Schallschutzwand auf einer Gesamtfläche von circa 44 Quadratmetern und nahmen ihn auf frischer Tat vorläufig fest. Der 31-Jährige wies Farbanhaftungen auf. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte diverse Sprayer-Utensilien und stellten diese sowie ein mitgeführtes Mobiltelefon als Beweismittel sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen Deutschen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Person auf freien Fuß.

