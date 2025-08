BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend eine Frau am Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten vorläufig fest, die während einer Kontrolle die Beamtinnen und Beamten angriff. Gegen 19:40 Uhr hielten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Frau an, nachdem diese die eingesetzte Streife im Vorbeigehen beleidigte. Während der anschließenden Kontrolle biss sie einem Beamten in den ...

mehr