Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Einbruch scheitert

Zwischen Sonntag und Dienstag versuchte unbekannte Täterschaft in Schlierbach einzubrechen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin entdeckte frische Hebelspuren an dem Haus im Haldenweg. Die Abwesenheit des Bewohners nutzte ein Unbekannter wohl aus und versuchte in das Haus einzubrechen. Ob der Einbrecher bei seiner Tat gestört wurde oder ob es ihm nicht gelang, die Tür aufzubrechen, ist nicht bekannt. In das Haus gelangte niemand. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Die Fälle zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++ 2216355 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell