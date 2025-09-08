Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schlafender Reisender in S-Bahn bestohlen - Bundespolizei nimmt mutmaßliche Diebe und den Reisenden fest

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag nahm die Bundespolizei zwei Männer fest, die zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie 7 bestohlen haben sollen. Für den Geschädigten selbst endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen 23:30 Uhr bemerkten Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG, dass zwei Männer eine zur Abfahrt bereitstehende S-Bahn am Bahnhof Ahrensfelde abliefen und im weiteren Verlauf einem schlafenden Reisenden eine Umhängetasche entwendet haben sollen. Es gelang den Bahnmitarbeitenden, einen 19-jährigen tunesischen Staatsangehörigen des Duos zu stoppen und bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort festzuhalten. Anhand einer Personenbeschreibung nahmen die Einsatzkräfte kurz darauf den zweiten Mann, einen 24-jährigen serbischen Staatsangehörigen, im Bahnhofsumfeld vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamtinnen und Beamten neben zwei Mobiltelefonen, von denen eines dem 17-jährigen Geschädigten zugeordnet werden konnte, auch eine Kabelzange auf. Das Duo hielt sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen die beiden ein.

Die Überprüfung der Personalien des Bestohlenen ergab, dass der 17-jährige ebenfalls polizeibekannt ist und ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn vorlag. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den ukrainischen Staatsangehörigen an den zentralen Polizeigewahrsam der Polizei Berlin und entließen den 19- sowie 24-Jährigen auf freien Fuß.

