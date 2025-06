POL-OG: Sinzheim - Streitigkeiten unter Jugendlichen

Au am Rhein (ots) - Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Samstagabend in der Straße "Am Kohlplatz" haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 19 Uhr soll ein 24-Jähriger durch vier Personen an seiner Wohnadresse abgepasst worden sein. Zwei dieser Personen sollen unmittelbar auf ihn eingeschlagen und ihm dabei seine Halskette entrissen haben. In der Folge seien die mutmaßlichen Täter ...

mehr