Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, A5 - Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

Aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs am Sonntagmittag sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Eine Fiat-Lenkerin war gegen 12:50 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Lahr auf der linken Fahrbahn unterwegs, als diese sowie weitere Fahrzeuge von einem schwarzen Renault Clio rechts überholt worden sein sollen. Beim Überholvorgang soll aus dem Wagen des schwarzen Renault Clio ein nicht definierbarer Gegenstand auf den Fiat geschmissen worden sein, was einen kleinen Schaden an der Beifahrertür nach sich zog. Anschließend soll der Unbekannte vor dem Fiat eingeschert sein und wiederholt stark abgebremst haben. In dem Renault mit französischem Kennzeichen sollen sich der Fahrer und eine Frau befunden haben. Der bislang unbekannte Mann sei Mitte/Ende 20 Jahre alt gewesen und wird mit dunklen Haaren sowie südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise von Zeugen oder weiteren Betroffenen, welche die riskante Fahrweise des Renaults bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0781 21-4200 gebeten.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell