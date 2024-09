Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff mit Glasflasche

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Ein Mann schlug am Berliner Ostbahnhof einem anderen mehrfach mit der Faust in das Gesicht und griff ihn mit einer Glasflasche an. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Gegen den Geschädigten bestand ein offener Haftbefehl.

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelhändlers die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung von zwei Männern. Dabei soll ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger einem 41-jährigen Deutschen, nach einer verbalen Auseinandersetzung, mehrfach mit der Faust sowie zwei weitere Mal mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den einschlägig bekannten polnischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Dieser fiel den Beamtinnen und Beamten aufgrund unterschiedlicher Delikte bereits mehrmals an diesem Tag am Berliner Ostbahnhof auf. Bei der Personalienaufnahme des geschädigten 41-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser zur Haft, aufgrund Missbrauchs von Notrufen, von der Staatsanwaltschaft Berlin ausgeschrieben ist. Wegen seiner Verletzungen im Gesichtsbereich zogen die Einsatzkräfte einen Rettungswagen hinzu. Die Bundespolizei begleitete den Verletzten und alkoholisierten 41-Jährigen (2,7 Promille Atemalkoholwert) zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Anschließend brauchten die Einsatzkräfte den Mann in die Gefangenensammelstelle der Polizei Berlin.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den polnischen Staatsangehörigen ein und sicherte Videodaten. Der 53-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell