Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht: Männer am Bahnhof Berlin Ostkreuz mit Messer bedroht

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Nachdem Freitagabend ein Unbekannter einem Reisenden am Bahnhof Berlin-Ostkreuz erst ins Gesicht getreten und ihm und seinen Begleiter im weiteren Verlauf mit einem Messer gedroht haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 20:15 Uhr soll der Unbekannte einen Reisenden auf dem Ringbahnsteig am Bahnhof Berlin-Ostkreuz zunächst im Vorbeigehen angerempelt haben. Der 34-jährige afghanischen Staatsangehörigen drehte sich daraufhin um, wobei der Mann ihm in das Gesicht geschlagen und getreten haben soll. Als der Angreifer anschließend floh, folgten ihm der angegriffene Afghane und sein 36-jähriger deutscher Begleiter, bis dieser sich plötzlich umdrehte und ein Messer gezogen haben soll. Er soll den beiden gedroht haben Abstand zu halten oder anderenfalls zuzustechen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Berlin Mahlsdorf.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung gegen den Mann und sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Täter machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell