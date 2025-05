Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

26. Mai 2025| Kreis Stormarn | 24.-25.05.2025 - Ahrensburg

In der Zeit von Samstag (24.05.2025) 01.00 Uhr bis Sonntag (25.05.2025) 15.30 Uhr, kam es in der Straße "Pomonaring" in Ahrensburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten über die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Innenräume des Wohnbereiches im zweiten Obergeschoss. Anschließend durchsuchten sie die verschiedenen Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckgegenstände entwendet. Genauere Angaben zum Stehlgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg bittet um Zeugenhinweise. Wer im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen im Pomonaring oder der näheren Umgebung beobachtet hat, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den ermittelnden Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell