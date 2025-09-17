Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende bedrohen sich gegenseitig am S-Bahnhof

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gerieten zwei Personen am S-Bahnhof Mehrower Allee aneinander. Die Bundespolizei nahm beide vorläufig fest und stellte ein Pfefferspray sicher.

Gegen 23:50 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Bahnsteig am Bahnhof Mehrower Allee gekommen sein, bei der einer der Beiden ein Messer gezogen und den Anderen damit bedroht haben soll. Daraufhin soll sein Gegenüber sein mitgeführtes Pfefferspray in die Hand genommen und ihm damit gedroht haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 27-jährigen deutschen und den 15-jährigen georgischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden sie ein Reizstoffsprühgerät bei dem 27-Jährigen und stellten dies als Beweismittel sicher. Ein Messer fanden die Beamtinnen und Beamten, auch bei einer weiterführenden Absuche des Bereiches, nicht.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der wechselseitigen Bedrohung gegen die zwei Polizeibekannten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte beide wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell