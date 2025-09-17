PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende bedrohen sich gegenseitig am S-Bahnhof

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gerieten zwei Personen am S-Bahnhof Mehrower Allee aneinander. Die Bundespolizei nahm beide vorläufig fest und stellte ein Pfefferspray sicher.

Gegen 23:50 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Bahnsteig am Bahnhof Mehrower Allee gekommen sein, bei der einer der Beiden ein Messer gezogen und den Anderen damit bedroht haben soll. Daraufhin soll sein Gegenüber sein mitgeführtes Pfefferspray in die Hand genommen und ihm damit gedroht haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 27-jährigen deutschen und den 15-jährigen georgischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden sie ein Reizstoffsprühgerät bei dem 27-Jährigen und stellten dies als Beweismittel sicher. Ein Messer fanden die Beamtinnen und Beamten, auch bei einer weiterführenden Absuche des Bereiches, nicht.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der wechselseitigen Bedrohung gegen die zwei Polizeibekannten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte beide wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:35

    BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Täter nach Messerangriff fest

    Berlin - Mitte (ots) - Montagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann am Berliner Hauptbahnhof fest, nachdem dieser einen Reisenden mit einem Messer verletzte. Gegen 14 Uhr sollen zwei Männer auf dem Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer dem anderen Mann einmal mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Reisende informierten in der Nähe ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:42

    BPOLD-B: Zeugen gesucht: Männer am Bahnhof Berlin Ostkreuz mit Messer bedroht

    Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Nachdem Freitagabend ein Unbekannter einem Reisenden am Bahnhof Berlin-Ostkreuz erst ins Gesicht getreten und ihm und seinen Begleiter im weiteren Verlauf mit einem Messer gedroht haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Gegen 20:15 Uhr soll der Unbekannte einen Reisenden auf dem Ringbahnsteig am Bahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren