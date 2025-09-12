Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht zwei Männer nach räuberischem Diebstahl - Hinweise erbeten

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, den 11.09.2025 entwendeten gegen 15:50 Uhr zwei bislang unbekannte Täter insgesamt vier Mobiltelefone aus einem Elektronikfachmarkt an der Straße Neutorplatz.

Zwei unbekannte Männer betraten zu dem Zeitpunkt das Geschäft, rissen insgesamt vier Mobiltelefone von ihren Sicherungen und flüchteten anschließend in Richtung Saarstraße.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts folgte den Tätern. Zeugen fiel einer der Täter im Park an der Trabrennbahn auf, der mit den Geräten, an denen noch Kabel und Sicherungen hingen, an ihnen vorbeirannte. Der Mitarbeiter, der die Verfolgung aufgenommen hatte, machte die Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam, woraufhin diese versuchten, den Mann festzuhalten.

Der Mann riss sich aber los und flüchtete weiter Richtung der Haltestelle an der Trabrennbahn.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl und sucht die beiden Männer. Nach Angaben der Zeugen sind sie circa 1,75 Meter groß. Der Unbekannte, der in dem Park gesehen wurde, ist circa 20 bis 25 Jahre und hat kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Hoodie und Jeans.

Zeugen können sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden.

DF (Ref.-Nr. 250911-1720)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell