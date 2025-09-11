Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Neue Leitung im Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Henner Störmer ist neuer Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Wesel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wesel (ots)

Seit Mitte Juni 2025 leitet Polizeihauptkommissar Henner Störmer das Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Wesel. Als neuer Pressesprecher ist er damit Ansprechpartner für Medien, Öffentlichkeit und Netzwerkpartner der Polizei- intern wie extern.

"Uns ist wichtig, dass wir sowohl im polizeilichen Alltag als auch in besonderen Lagen die Öffentlichkeit angemessen und sehr gut informieren. Polizeihauptkommissar Störmer bringt dabei nicht nur langjährige Diensterfahrung mit, sondern kennt auch die Sprache der Polizei und die der Menschen im Kreis Wesel", so Landrat und Behördenleiter der Kreispolizei Wesel Ingo Brohl.

Henner Störmer ist gebürtiger Weseler, verheiratet, Vater zweier Kinder und im Niederrheinkreis Wesel privat und dienstlich tief verwurzelt. Seit 1995 ist er im Polizeidienst, seit dem Jahr 2000 in der Kreispolizeibehörde Wesel tätig. Nach verschiedenen Stationen war er zuletzt als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken im Einsatz. Mit dem Wechsel in die Stabsstelle bringt Störmer Führungs- und Einsatzerfahrung ebenso mit, wie ein feines Gespür für Kommunikation, Organisation und Tonlage.

"Die Polizei leistet täglich viel Gutes- unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass man es auch erfährt. Weiter sind wir als Polizei oftmals auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insofern ist unsere Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Kreis Wesel", sagt er über seinen neuen Verantwortungsbereich.

Was ihn als Pressesprecher leiten soll, bringt er mit einem Schmunzeln auf den Punkt: "Ein guter Pressesprecher? Der bleibt authentisch und auch dann souverän, wenn's mal ungemütlich wird. Er erklärt verständlich- überlässt das Wichtigsein aber lieber der Sache, als es für sich selbst zu beanspruchen."

Henner Störmer folgt auf Polizeihauptkommissar Peter Reuters, der die Leitung des Bezirksdienstes der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell