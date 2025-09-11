PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Neue Leitung im Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Henner Störmer ist neuer Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Neue Leitung im Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Henner Störmer ist neuer Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Wesel
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wesel (ots)

Seit Mitte Juni 2025 leitet Polizeihauptkommissar Henner Störmer das Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Wesel. Als neuer Pressesprecher ist er damit Ansprechpartner für Medien, Öffentlichkeit und Netzwerkpartner der Polizei- intern wie extern.

"Uns ist wichtig, dass wir sowohl im polizeilichen Alltag als auch in besonderen Lagen die Öffentlichkeit angemessen und sehr gut informieren. Polizeihauptkommissar Störmer bringt dabei nicht nur langjährige Diensterfahrung mit, sondern kennt auch die Sprache der Polizei und die der Menschen im Kreis Wesel", so Landrat und Behördenleiter der Kreispolizei Wesel Ingo Brohl.

Henner Störmer ist gebürtiger Weseler, verheiratet, Vater zweier Kinder und im Niederrheinkreis Wesel privat und dienstlich tief verwurzelt. Seit 1995 ist er im Polizeidienst, seit dem Jahr 2000 in der Kreispolizeibehörde Wesel tätig. Nach verschiedenen Stationen war er zuletzt als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken im Einsatz. Mit dem Wechsel in die Stabsstelle bringt Störmer Führungs- und Einsatzerfahrung ebenso mit, wie ein feines Gespür für Kommunikation, Organisation und Tonlage.

"Die Polizei leistet täglich viel Gutes- unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass man es auch erfährt. Weiter sind wir als Polizei oftmals auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insofern ist unsere Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Kreis Wesel", sagt er über seinen neuen Verantwortungsbereich.

Was ihn als Pressesprecher leiten soll, bringt er mit einem Schmunzeln auf den Punkt: "Ein guter Pressesprecher? Der bleibt authentisch und auch dann souverän, wenn's mal ungemütlich wird. Er erklärt verständlich- überlässt das Wichtigsein aber lieber der Sache, als es für sich selbst zu beanspruchen."

Henner Störmer folgt auf Polizeihauptkommissar Peter Reuters, der die Leitung des Bezirksdienstes der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort übernommen hat.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:34

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Diebstahl eines VW Lupo - Zeugensuche

    Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen blauen VW Lupo vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Pestalozzistraße in Kamp-Lintfort. Das Fahrzeug führte das amtliche Kennzeichen MO-XX3131. Eine Zeugin stellte den Pkw gegen 19:00 Uhr an einem Geldinstitut auf dem Ostwall in Moers fest. Erneut beobachtete sie ihn fahrend ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:34

    POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Hinweise nach Trickdiebstahl

    Voerde (ots) - Am Mittwoch um 10.50 Uhr stahl ein Unbekannter an der Friedrichsfelder Straße einer 83-jährigen Voerderin Geld aus ihrem Portemonnaie. Die Frau hob Geld in einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße von ihrem Konto ab. Als sie an einem Parkplatz an der Friedrichsfelder Straße ankam, wo ihr Fahrzeug abgestellt war, sprach sie ein Unbekannter an. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, warf der Mann eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren