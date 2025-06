Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger gleich zweimal geschlagen

Stuttgart (ots)

In der Nacht zu Samstag (31.05.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart (tief) gleich zweimal zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 39-jährigen Mannes.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der erste Vorfall gegen 02:55 Uhr im S-Bahnbereich. Hier soll ein 20 Jahre alter mazedonischer Staatsangehöriger aus bisher unbekannten Gründen auf den 39 Jahre alten irakischen Staatsangehörigen zugegangen sein und ihn anschließend mit seinen Fäusten geschlagen haben. Als der ebenfalls am Bahnsteig wartende 21 Jahre alte serbische Staatsangehörige wohl versuchte, die Auseinandersetzung zu beenden, soll der 20-jährige Tatverdächtige erneut zugeschlagen haben, sodass der Geschädigte zu Boden ging. Laut aktuellen Erkenntnissen verletzte sich der 39-Jährige an den Glasscherben seiner Bierflasche, welche ihm durch den Schlag aus der Hand fiel. Eine ärztliche Versorgung durch einen von der Bundespolizei alarmierten Rettungswagen lehnte der Verletzte ab. Gegen 03:50 Uhr wurde die Bundespolizei dann erneut auf den 39-Jährigen aufmerksam, als dieser bewusstlos am Boden lag. Ersten Ermittlungen zufolge soll hier ein 20 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger, welcher mit zwei weiteren jungen Männern unterwegs war, den 39-Jährigen ebenfalls mit seiner Faust unvermittelt in sein Gesicht geschlagen haben. Die Hintergründe hierfür sind bislang nicht bekannt. Durch den Faustschlag soll der Geschädigte zu Boden gegangen und bewusstlos liegen geblieben sein. Laut Zeugenaussagen entfernte sich der Tatverdächtige gemeinsam mit seinen Begleitern, ohne sich weiter um den Mann zu kümmern. Sie konnten wenig später am Hauptbahnhof (tief) festgestellt und für die Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzungen und der unterlassenen Hilfeleistung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell