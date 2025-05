Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger attackiert Reisenden und greift Bundespolizisten an

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Freitag (30.05.2025) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem körperlichen Angriff auf einen 59-Jährigen durch einen 31-jährigen Mann. Anschließend griff er Bundespolizisten an. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 03:30 Uhr an Gleis fünf am Stuttgarter Hauptbahnhof. Hier soll der 31 Jahre alte rumänische Staatsangehörige einen 59-jährigen deutschen Staatsangehörigen unvermittelt in dessen Rücken getreten haben. Der Geschädigte informierte selbstständig die Bundespolizei über diesen Vorfall. Eine eingesetzte Streife konnte den Mann wenig später in dem wartenden Zug am Gleis fünf feststellen und vorläufig festnehmen. Während der Kontrolle verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und versuchte anschließend den 31 Jahre alten Bundespolizisten mit der Hand in das Gesicht zu schlagen. Nur durch erheblichen Kraftaufwand konnte der Mann zu Boden gebracht und geschlossen werden. Eine Haftrichtervorführung wurde seitens der Bundespolizei angeregt und die Ermittlungen unter anderem wegen der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs eingeleitet.

