Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Hinweise nach Trickdiebstahl

Voerde (ots)

Am Mittwoch um 10.50 Uhr stahl ein Unbekannter an der Friedrichsfelder Straße einer 83-jährigen Voerderin Geld aus ihrem Portemonnaie.

Die Frau hob Geld in einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße von ihrem Konto ab. Als sie an einem Parkplatz an der Friedrichsfelder Straße ankam, wo ihr Fahrzeug abgestellt war, sprach sie ein Unbekannter an. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, warf der Mann eine Münze in die Geldbörse der Seniorin, als diese für ihn nach Wechselgeld suchte.

Als sie ihm mitteilte, dass sie nur kleine Centmünzen habe, antwortete der Unbekannte, dass er diese nicht benötige. Er setzte seinen Weg in Richtung des Geldinstituts an der Friedrichfelder Straße fort. Die Seniorin bemerkte erst im Nachhinein, dass Geldscheine in ihrem Portemonnaie fehlen.

Ihren Angaben zufolge ist der unbekannte Mann schlank, circa 1,90 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Hose.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet Zeugen, dass sie sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden.

DF (Ref.-Nr. 250910-1244)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell