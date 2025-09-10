Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl aus Geschäft

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr stahl ein Unbekannter Geld aus einem Geschäft an der Brückstraße.

Ein Mann sprach mit der 85-jährigen Inhaberin. Währenddessen entwendete ein anderer Mann Geld aus einem Büro und verließ den Laden. Kurz danach ging auch der Mann hinaus, der sich zuvor mit der Inhaberin im Gespräch befand.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die beiden Personen. Sie sind der Zeugin zufolge etwa 40 Jahre alt. Der Mann, der mit der Inhaberin sprach, hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug ein beiges Oberteil mit dunkler Schrift und eine dunkle Hose. Die zweite Mann hat einen schwarzen Bart. Er war mit einer dunklen Cap, Jacke und Hose bekleidet.

Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

DF (Ref.-Nr. 250909-1804)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell