PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl aus Geschäft

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr stahl ein Unbekannter Geld aus einem Geschäft an der Brückstraße.

Ein Mann sprach mit der 85-jährigen Inhaberin. Währenddessen entwendete ein anderer Mann Geld aus einem Büro und verließ den Laden. Kurz danach ging auch der Mann hinaus, der sich zuvor mit der Inhaberin im Gespräch befand.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die beiden Personen. Sie sind der Zeugin zufolge etwa 40 Jahre alt. Der Mann, der mit der Inhaberin sprach, hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug ein beiges Oberteil mit dunkler Schrift und eine dunkle Hose. Die zweite Mann hat einen schwarzen Bart. Er war mit einer dunklen Cap, Jacke und Hose bekleidet.

Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

DF (Ref.-Nr. 250909-1804)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 14:57

    POL-WES: Moers - Unbekannte beschädigen neun Pkw - Hinweise erbeten

    Moers (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr beschädigten Unbekannte neun Pkw auf einem Firmengelände an der Rheinberger Straße. An einem weißen Pkw der Marke MG rissen sie das Kabel aus der Ladesäule und brachen die Ladeklappe sowie den Heckscheibenwischer ab. An den weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:56

    POL-WES: Sonsbeck - Sieben Schüler werden bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Sonsbeck (ots) - Am Dienstag um 13.45 Uhr prallte ein Schulbus gegen einen Baum, der in der Nähe der Kreuzung Marienbaumer Straße/Uedemer Straße steht. Der 36-jährige Fahrer aus Xanten war auf der Marienbaumer Straße Richtung Uedem unterwegs. Als er auf die Uedemer Straße abbiegen wollte, kam der Bus von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum. Sieben ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:13

    POL-WES: Moers - Polizei zieht positive Bilanz nach Moerser Kirmes

    Moers (ots) - Die Veranstaltungstage der Moeser Kirmes sind aus Sicht der Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Insgesamt besuchten rund 370.000 Menschen an den fünf Tagen die Veranstaltung. Die Kreispolizeibehörde Wesel überprüfte 319 Personen. Beamte nahmen neun Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf. Zwei Personen führten verbotene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren