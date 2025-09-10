PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Sonsbeck - Sieben Schüler werden bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag um 13.45 Uhr prallte ein Schulbus gegen einen Baum, der in der Nähe der Kreuzung Marienbaumer Straße/Uedemer Straße steht.

Der 36-jährige Fahrer aus Xanten war auf der Marienbaumer Straße Richtung Uedem unterwegs. Als er auf die Uedemer Straße abbiegen wollte, kam der Bus von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum.

Sieben Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren wurden leicht verletzt. Notärzte und Rettungssanitäter übernahmen die ärztliche Versorgung. Der Baum und der Bus, in dem insgesamt 38 Schüler saßen, wurden beschädigt.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

