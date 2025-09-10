Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr zeigte sich ein Mann in schamverletzender Weise auf der Lindenstraße.

Eine Anwohnerin beobachtete, wie der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vornahm. Nach Angaben der Zeugin ist er etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er trug einen blauen Kapuzen-Hoodie und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 mitteilen.

DF (Ref.-Nr. 250909-1642)

