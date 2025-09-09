PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Wesel - Polizei bittet um Hinweise nach Raub

Wesel (ots)

Am Samstag um 9.45 Uhr raubten vier Unbekannte einem 51-jährigen Xantener Wertgegenstände an der Beguinenstraße.

Der Mann lief auf der Beguinenstraße Richtung Hohe Straße, als er von ihnen angerempelt wurde. Die Personen versuchten, ihm die Umhängetasche zu entreißen. Dabei fielen ein Portemonnaie und ein Handy aus der geöffneten Tasche, das die Unbekannten mitnahmen und Richtung Heubergpark flüchteten. Der 51-Jährige hielt eine Person fest, die sich jedoch losriss. Dabei wurde er leicht verletzt. In dem Portemonnaie befanden sich Geld, eine Busfahrkarte und ein Rezept.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die Unbekannten. Sie sind nach Angaben des Zeugen circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Eine Person hat graue, kurze und lockige Haare. Die anderen haben kurze Haare und trugen Caps.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250908-0923)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

