Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zugang in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Am Montag um 16.40 Uhr brachen Personen in ein Einfamilienhaus am Postweg ein.

Um in das Haus zu kommen, öffneten sie gewaltsam die Gartentür und anschließend die Terrassentür. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar.

Zeugen beobachtete, wie zwei Männer vom Tatort flüchteten. Ihren Angaben zufolge sind sie etwa 1,80 Meter groß und circa 30 bis 40 Jahre alt. Beide trugen graue Mützen und Sportjacken. Hinweise zu dem Einbruch und den Unbekannten können bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 abgegeben werden.

DF (Ref.-Nr. 250908-1800)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

