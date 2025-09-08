PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rheinberg (ots)

Am Montag, den 08.09.2025, zwischen 1:55 Uhr und 2:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür Zugang in ein Lebensmittelgeschäft an der Borther Straße.

Die Täter stahlen bisherigen Erkenntnissen zufolge Tabakwaren in unbestimmter Menge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen genommen.

/cd (Ref.-Nr. 250908-0215)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

