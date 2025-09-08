Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Rheinberg (ots)

Am Montag zwischen 2.50 und 3 Uhr, brachen Personen in einen Lebensmittelmarkt an der Moerser Straße ein.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann bereits um 1.20 Uhr über einen Zaun kletterte, sich unter anderem ein Fenster des Gebäudes am Notausgang anschaute und zurück über Zaun verschwand.

Gegen 2.50 Uhr sah der Zeuge, wie drei Personen an der gleichen Stelle den Zaun überwanden. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass ein Fenster an der rechten Gebäudeseite aufgebrochen wurde. Zudem wurden zwei Selbstbezahlungskassen gewaltsam geöffnet. Die Unbekannten stahlen Bargeld und eine Geldkassette.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die drei Personen. Nach Angaben des Zeugen haben die Männer alle eine normale Statur und trugen dunkle Kleidung. Zwei von ihnen waren mit dunklen Handschuhen ausgestattet und führten Einbruchswerkzeuge mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

