PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Rheinberg (ots)

Am Montag zwischen 2.50 und 3 Uhr, brachen Personen in einen Lebensmittelmarkt an der Moerser Straße ein.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann bereits um 1.20 Uhr über einen Zaun kletterte, sich unter anderem ein Fenster des Gebäudes am Notausgang anschaute und zurück über Zaun verschwand.

Gegen 2.50 Uhr sah der Zeuge, wie drei Personen an der gleichen Stelle den Zaun überwanden. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass ein Fenster an der rechten Gebäudeseite aufgebrochen wurde. Zudem wurden zwei Selbstbezahlungskassen gewaltsam geöffnet. Die Unbekannten stahlen Bargeld und eine Geldkassette.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die drei Personen. Nach Angaben des Zeugen haben die Männer alle eine normale Statur und trugen dunkle Kleidung. Zwei von ihnen waren mit dunklen Handschuhen ausgestattet und führten Einbruchswerkzeuge mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250908-0400)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:01

    POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Xanten (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ehrenmal ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe auf der Rückseite ein. Im Flur öffneten sie gewaltsam eine Holztür. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 20:52

    POL-WES: Xanten - 63-jähriger Pkw- Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

    Xanten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag um 18:40 Uhr ein 63-jähriger Pkw- Fahrer aus Xanten auf dem Trajanring in Höhe Urseler Straße schwer verletzt worden. Der Fahrzeugführer war aus Richtung Siegfriedstraße in Fahrtrichtung Urseler Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren