POL-WES: Dinslaken - Zwei Polizeibeamte und zwei Sicherheitsmitarbeiter werden leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Am Samstag um 22.40 Uhr wollten Polizeibeamte einen Mann auf dem Gelände eine Freibads an der Straße Am Stadtbad in Gewahrsam nehmen, wobei dieser Widerstand leistete.

Der 29-jährige Hünxer fiel gegen 22.15 Uhr bei einer Musikveranstaltung auf, als er Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beleidigte, weil diese ihn baten, das Gelände zum Veranstaltungsende zu verlassen. Am Ausgang attackierte er die zwei Mitarbeiter - einen 29-jährigen und einen 25-jährigen Schwelmer -, die beide leicht verletzt wurden.

Als zwei Polizeibeamte ihn in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der Hünxer Widerstand. Er wehrte sich stark und griff die 22 und 44 Jahre alten Beamten an, sodass auch diese leicht verletzt wurden.

Da sich bei dem Hünxer Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben, entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe in der Polizeiwache Ost in Dinslaken. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

