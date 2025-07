BPOL NRW: Entblößter Mann verfolgt Frau nach Belästigung zur Bundespolizei

Bochum Dahlhausen (ots) - Am 03. Juni fiel ein 57-Jähriger am Haltepunkt Bochum-Dahlhausen in das Gleis. Der Lokführer der S3 (Hattingen-Mitte - Oberhausen Hauptbahnhof) bekam dies mit und leitete die Rettungskette ein. Gegen 21:30 erhielten die Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof die Information, dass es in Bochum-Dahlhausen zu einem Personenunfall im Gleis ...

