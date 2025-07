Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stürzt ins Gleis - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Bochum Dahlhausen (ots)

Am 03. Juni fiel ein 57-Jähriger am Haltepunkt Bochum-Dahlhausen in das Gleis. Der Lokführer der S3 (Hattingen-Mitte - Oberhausen Hauptbahnhof) bekam dies mit und leitete die Rettungskette ein.

Gegen 21:30 erhielten die Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof die Information, dass es in Bochum-Dahlhausen zu einem Personenunfall im Gleis gekommen war. Die Einsatzkräfte fuhren umgehend zum Unfallort und trafen dort auf den verunfallten Deutschen und den Lokführer sowie die bereits eingetroffenen Rettungskräfte, die den Mann bereits aus dem Gleis getragen haben.

Der Bochumer erlitt laut eigener Angaben keinerlei Verletzungen und verzichtete auf eine ärztliche Versorgung.

Zum Sachverhalt befragt gab er an, dass er den Bahnsteig, nach Einfahren des Zuges, mit seinem Fahrrad hätte entlanglaufen müssen, da dieser über eine verkürzte Wagenreihung verfügte. Kurz hinter der S3 sei er schließlich in das Gleis gefallen. Er gab zudem an, dass er bereits fünf Bier konsumiert hätte. Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich.

Der Zugführer bestätigte den Unfallhergang, den er bei der Ausfahrtskontrolle beobachtet hätte.

Nach Abschluss der Maßnahmen setzte der 57-Jährige seinen Weg selbstständig fort und stieg in die S3, die kurz darauf abfuhr.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Gerade ein erhöhter Alkoholkosum kann die Gefahr der Bahnsteigkante zu nahe zu kommen oder gar ein Sturz ins Gleisbett, wie in diesem Fall, erhöhen. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Durch den Vorfall kam es bei zwei Zügen zu insgesamt 80 Minuten Verspätung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell