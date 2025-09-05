Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 64-järiger Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hünxe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag gegen 16:25 Uhr ein 64-jähriger Radfahrer auf der Schermbecker Landstraße Ecke Hünxer Straße schwer verletzt worden.

Eine 77-jährige Autofahrerin aus Schermbeck war zu diesem Zeitpunkt auf der Hünxer Straße unterwegs und bog nach rechts auf die Schermbecker Landstraße (B58) ab. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Radfahrer auf dem Radweg der B58.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

BH/

