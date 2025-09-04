Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Moers (ots)

Am 03.09.2025 kam es gegen 13:20 Uhr an der Kreuzung Elena Straße/Essenberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer den Radweg auf der Essenbergerstraße in Richtung Elena Straße, als plötzlich ein schwarzer Pkw aus der rechtsgelegenen Elena Straße mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Essenberger Straße einfuhr.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitetet der Radfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei geriet sein Fahrrad ins Schleudern, sodass er stürzte und sich verletzte.

Zu einem direkten Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Verletzte kann keine Angaben zum Fahrzeugführer oder zum Pkw machen, lediglich ein schwarzer Wagen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

IM/BH/ 250903-1422

