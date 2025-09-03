Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Zeugensuche nach Fahrradkollision und anschließender Unfallflucht

Wesel (ots)

Am 03.09.2025 gegen 08:00 Uhr kam es in Wesel auf der Straße Am Schwan in Höhe der Hausnummer 12 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei sich begegnenden Fahrradfahrern.

Eine 43-jährige Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der jugendliche Unfallbeteiligte entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallörtlichkeit. Sein beschädigtes Fahrrad ließ er am Unfallort zurück. Die Personalien des Radfahrers stehen bislang nicht fest.

Beschreibung des Radfahrers: 13/14 Jahre, ca. 160cm groß, dunkle lockige Haare Das von ihm genutzte Fahrrad (Foto anbei) wurde sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zu der jugendlichen Person oder dem Fahrrad machen können werden gebeten sich bei der Polizeiwache West in Wesel unter 0281/1070 zu melden.

/EG (Ref.: 250903-0947)

