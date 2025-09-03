Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Unfallflucht mit Personenschaden

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen und einen flüchtigen Fahrradfahrer.

Am 02.09.2025 kam es in Moers-Kapellen auf dem Radweg entlang der Krefelder Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern.

Gegen 17:05 Uhr bog ein 71-jähriger Fahrradfahrer vom Illbrucksweg nach links auf den Radweg der Krefelder Straße ein. Ein entgegenkommender Fahrradfahrer nahm diesen augenscheinlich zu spät wahr und es kam zur Kollision.

Der 71-jährige Fahrradfahrer kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Der andere beteiligte Fahrradfahrer setzte sein Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der männliche Radfahrer hat schwarze Haare, ist ungefähr 17 bis 18 Jahre alt und trug zur Unfallzeit ein blaue Sonnenbrille.

Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Unfallorts entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (Tel.: 02841-171-0).

/EG (Ref.: 250902-1908)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell