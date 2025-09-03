Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Kanaldeckel entfernt

PKW beschädigt

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am 26.08.2025 gegen 12:30 Uhr wurde der PKW eines 55-jährigen beim Überfahren eines offenen Kanalschachts beschädigt.

Zuvor wurde durch eine bislang unbekannte Person auf der Moselstraße in Höhe der Hausnummer 55 ein rechteckiger Kanaldeckel entfernt. Die Kanalöffnung befindet sich im Bereich des Rinnsteins vor der dortigen Sperrfläche.

Der 55-jährige überfuhr mit seinem PKW die nunmehr ungesicherte Schachtöffnung und erlitt hierdurch Beschädigungen an seinem PKW.

Hinweise auf einen Verursacher liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen, die hinsichtlich der Entfernung des Kanaldeckels verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (Tel.: 02841-171-0).

/EG (Ref.: 250826-1259)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell