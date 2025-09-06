Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 63-jähriger Pkw- Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Xanten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag um 18:40 Uhr ein 63-jähriger Pkw- Fahrer aus Xanten auf dem Trajanring in Höhe Urseler Straße schwer verletzt worden. Der Fahrzeugführer war aus Richtung Siegfriedstraße in Fahrtrichtung Urseler Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und geriet in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte durch Ersthelfer aus dem Pkw geborgen werden und wurde nach erstmedizinischer Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Verkehrsunfall durch die Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aufgenommen. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell