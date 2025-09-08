POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus
Xanten (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ehrenmal ein.
Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe auf der Rückseite ein. Im Flur öffneten sie gewaltsam eine Holztür. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.
DF (Ref.-Nr. 250905-1030)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell