POL-E: Mülheim: Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten auf Zweirad - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45470 MH-Menden-Holthausen: Am frühen Sonntagmorgen (22. Juni) sprengten zwei Unbekannte einen Geldautomaten auf der Zeppelinstraße und flüchteten auf einem motorisierten Zweirad vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 2:20 Uhr verschafften sich nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Unbekannte Zutritt zum Vorraum einer Sparkassenfiliale an der Zeppelinstraße. Anschließend brachten sie Sprengsätze an den Geldautomaten an und führten eine Explosion herbei. Hierdurch entstanden erhebliche Sachschäden.

Nachdem ein 52-jähriger Zeuge auf die beiden Täter vor der Bank aufmerksam geworden war, hob er eine Metallstange auf und ging auf die Männer zu. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem der Unbekannten, der dem Zeugen mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Danach flüchteten die beiden Täter gemeinsam auf einem motorisierten Zweirad in Richtung des Rumbachtals. Die beiden Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein und hätten ihre Gesichter verdeckt. Ob sie auf einem Motorrad oder auf einem Motorroller flüchteten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verliefen bisher ohne Erfolg. Der 52-jährige Zeuge wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich die Sparkassenfiliale im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, mussten alle Anwohner des betroffenen Hauses und des Nachbarhauses noch in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Erst am Morgen konnte ein hinzugerufener Statiker die Wohnungen nach genauerer Begutachtung der Gebäude freigeben.

Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, sicherte umfangreich Spuren am Tatort und vernahm die Zeugen. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Außerdem suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen. Wenn Sie heute Nacht verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung gemacht haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 an die Polizei Essen.

Sollten Sie Foto- oder Videoaufnahmen gemacht haben, können Sie uns diese unkompliziert über das Hinweisportal unter dem Ereignis "Geldautomatensprengung" zur Verfügung stellen.

Sie erreichen das Hinweisportal unter dem folgenden Link: https://nrw.hinweisportal.de/

