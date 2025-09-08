POL-WES: Dinslaken - Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken
Dinslaken (ots)
Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken, wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6113338
Der Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler beendet. Diese verlassen derzeit betreut das Schulgelände und werden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.
Die Polizeilichen Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler und das Lehrpersonal bestand. Hinweise auf den verdächtigen Gegenstand oder eine verdächtige Person konnten bislang nicht erlangt werden.
Die Sperrungen werden sukzessive aufgehoben.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell