POL-WES: Dinslaken - Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken

Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken, wir berichteten:

Der Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler beendet. Diese verlassen derzeit betreut das Schulgelände und werden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizeilichen Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler und das Lehrpersonal bestand. Hinweise auf den verdächtigen Gegenstand oder eine verdächtige Person konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Sperrungen werden sukzessive aufgehoben.

