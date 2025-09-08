PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken

Dinslaken (ots)

Aktualisierung zum Einsatz an der Gesamtschule Dinslaken, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6113338

Der Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler beendet. Diese verlassen derzeit betreut das Schulgelände und werden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizeilichen Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler und das Lehrpersonal bestand. Hinweise auf den verdächtigen Gegenstand oder eine verdächtige Person konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Sperrungen werden sukzessive aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

