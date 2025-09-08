Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Aktuell größerer Polizeieinsatz

Dinslaken (ots)

Momentan läuft ein größerer Einsatz im Bereich der Gesamtschule an der Kirchstraße in Dinslaken, da der Polizei eine verdächtige Person mit einem verdächtigen Gegenstand auf dem Schulgelände gemeldet wurde. Aus diesem Grund wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an.

Bitte beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen und melden verdächtige Beobachtungen über den Polizeinotruf 110.

Meiden Sie den Bereich um das GHZ.

Wir informieren Sie über unsere bekannten Kanäle fortlaufend.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell