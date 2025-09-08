POL-WES: Dinslaken - Aktuell größerer Polizeieinsatz
Dinslaken (ots)
Momentan läuft ein größerer Einsatz im Bereich der Gesamtschule an der Kirchstraße in Dinslaken, da der Polizei eine verdächtige Person mit einem verdächtigen Gegenstand auf dem Schulgelände gemeldet wurde. Aus diesem Grund wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.
Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an.
Bitte beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen und melden verdächtige Beobachtungen über den Polizeinotruf 110.
Meiden Sie den Bereich um das GHZ.
Wir informieren Sie über unsere bekannten Kanäle fortlaufend.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell