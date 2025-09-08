PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort- Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl und Sachbeschädigung vorläufig fest

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, versuchte ein 54-jähriger Mann Ware aus einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufszentrum an der Moerser Straße zu entwenden.

Gegen 11:15 Uhr versuchte der Tatverdächtige an einer Kasse Ware zurückzugeben, für die er jedoch keinen Beleg vorweisen konnte. Als ihm die Rückgabe verweigert wurde, ergriff der Mann Lebensmittel aus den Regalen des Kassenbereichs und steckte sie in seine mitgeführte Tasche. Er passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Artikel zu bezahlen.

Als eine Mitarbeiterin ihn außerhalb der Filiale auf den Diebstahl ansprach, ließ er die Tasche mitsamt der Ware zurück und flüchtete.

Vor Ort eingesetzte Polizeibeamte wurden im Rahmen der Anzeigenaufnahme auf einen verdächtigen Mann aufmerksam gemacht, der gegen 11:25 Uhr einen Reifen des abgestellten Streifenwagens zerstochen habe.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den selben Mann handelte, der zuvor im Einkaufszentrum versuchte Artikel zu stehlen.

Im weiteren Verlauf konnte der 54-Jährige in einem nahegelegenen Café angetroffen werden und vorläufig festgenommen werden.

Dieser verfügt aktuell über keinen festen Wohnsitz. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

