Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Personen stehlen Dieselkraftstoff aus Lkw

Moers/Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag kam es zu vier Diebstählen von Dieselkraftstoff aus Lastkraftwagen in Moers und Neukirchen-Vluyn.

In Moers entwendeten Unbekannte 330 Liter Kraftstoff aus einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros, der auf dem Rastplatz Dong der A57 in Fahrtrichtung Nimwegen stand (Ref.-Nr. 250908-1107). Auf dem gleichen Parkplatz war auch ein Lkw der Marke Scania abgestellt, aus dessen Tank 400 Liter fehlten (Ref.-Nr. 250908-1147).

In Neukirchen-Vluyn stahlen Personen 250 Liter Diesel aus einem Lkw der Marke Volvo, der auf dem Parkplatz der A57 in Fahrtrichtung Dong parkte (Ref.-Nr. 250908-0833). An der selben Örtlichkeit war zudem ein weißer Lkw der Marke Mercedes betroffen, aus dem 90 Liter Kraftstoff abgezapft wurden (Ref.-Nr. 250908-1108).

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 melden.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell