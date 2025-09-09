Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinberg (ots)

Am Sonntag zwischen 0 und 4 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Löthstraße ein.

Sie überwanden gewaltsam einen Maschendrahtzaun des Gartens, brachen das Gitterrost eines Lichtschachts heraus und gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude.

Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250907-1124)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell