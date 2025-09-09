Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Großer Polizeieinsatz an der Gesamtschule Dinslaken-Hiesfeld

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 08.09.2025, ging gegen 12:56 Uhr bei der Polizeileitstelle Wesel die Meldung verdächtiger Feststellungen an der Gesamtschule Hiesfeld auf der Kirchstraße ein.

Demnach ist eine verdächtige männliche Person mit einem verdächtigen Gegenstand auf dem Schulgelände gesichtet worden.

Die zum Einsatzort entsandten Polizeikräfte sperrten den Bereich um die Gesamtschule ab. Die noch im Gebäude befindlichen Schülerinnen und Schüler verblieben in ihren Klassenräumen. Schülerinnen und Schüler, die sich auf dem Schulgelände aufhielten und deren Unterricht bereits beendet war, wurden angewiesen, das Schulgelände zu verlassen.

Im Rahmen der Begehung des Schulgeländes und des Schulgebäudes durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte weder eine verdächtige Person angetroffen, noch ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen am Einsatzort erbrachten keine Hinweise auf eine verdächtige Person.

Es hat zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes eine Gefahr für die Schülerschaft und das Lehrpersonal bestanden.

Die Schülerinnen und Schüler sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter Betreuung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie der Polizei, in die Obhut der bereits vor Ort erschienenen Eltern übergeben worden.

EG

