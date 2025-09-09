PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Großer Polizeieinsatz an der Gesamtschule Dinslaken-Hiesfeld

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 08.09.2025, ging gegen 12:56 Uhr bei der Polizeileitstelle Wesel die Meldung verdächtiger Feststellungen an der Gesamtschule Hiesfeld auf der Kirchstraße ein.

Demnach ist eine verdächtige männliche Person mit einem verdächtigen Gegenstand auf dem Schulgelände gesichtet worden.

Die zum Einsatzort entsandten Polizeikräfte sperrten den Bereich um die Gesamtschule ab. Die noch im Gebäude befindlichen Schülerinnen und Schüler verblieben in ihren Klassenräumen. Schülerinnen und Schüler, die sich auf dem Schulgelände aufhielten und deren Unterricht bereits beendet war, wurden angewiesen, das Schulgelände zu verlassen.

Im Rahmen der Begehung des Schulgeländes und des Schulgebäudes durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte weder eine verdächtige Person angetroffen, noch ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen am Einsatzort erbrachten keine Hinweise auf eine verdächtige Person.

Es hat zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes eine Gefahr für die Schülerschaft und das Lehrpersonal bestanden.

Die Schülerinnen und Schüler sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter Betreuung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie der Polizei, in die Obhut der bereits vor Ort erschienenen Eltern übergeben worden.

EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:56

    POL-WES: Wesel - Polizei bittet um Hinweise nach Raub

    Wesel (ots) - Am Samstag um 9.45 Uhr raubten vier Unbekannte einem 51-jährigen Xantener Wertgegenstände an der Beguinenstraße. Der Mann lief auf der Beguinenstraße Richtung Hohe Straße, als er von ihnen angerempelt wurde. Die Personen versuchten, ihm die Umhängetasche zu entreißen. Dabei fielen ein Portemonnaie und ein Handy aus der geöffneten Tasche, das die Unbekannten mitnahmen und Richtung Heubergpark ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:54

    POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Rheinberg (ots) - Am Sonntag zwischen 0 und 4 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Löthstraße ein. Sie überwanden gewaltsam einen Maschendrahtzaun des Gartens, brachen das Gitterrost eines Lichtschachts heraus und gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren