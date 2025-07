POL-S: Gegenstand von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (12.07.2025) in einem Gebüsch an der Emil-Wolff-Straße an seinem Glied manipuliert. Eine 21-Jährige befand sich gegen 09.00 Uhr im Bereich der Hohenheimer Gärten. Hier bemerkte sie einen Mann im Gebüsch, der an seinem Glied manipulierte. Er lief anschließend über die Parkfläche und kehrte wieder zurück in das Gebüsch. Die Frau alarmierte erst eine ...

