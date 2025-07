Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist in Gebüsch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (12.07.2025) in einem Gebüsch an der Emil-Wolff-Straße an seinem Glied manipuliert. Eine 21-Jährige befand sich gegen 09.00 Uhr im Bereich der Hohenheimer Gärten. Hier bemerkte sie einen Mann im Gebüsch, der an seinem Glied manipulierte. Er lief anschließend über die Parkfläche und kehrte wieder zurück in das Gebüsch. Die Frau alarmierte erst eine Stunde später die Polizei. Der Mann war zwischen 40 und 60 Jahren alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare mit grauem Ansatz. Bekleidet war er mit einem kurzen, hellrosafarbenen Hemd und einer beigen Hose. Zudem hatte er eine dunkelblaue Jacke über die Schultern gelegt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell