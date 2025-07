Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Love-Scamming: Betrüger erbeutet 20.000 Euro

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Ein Unbekannter hat in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren eine 61 Jahre alte Frau um mehrere Tausend Euro betrogen. Der Unbekannte gaukelte der 61-Jährigen seit Januar 2024 eine Liebesbeziehung vor und gab an in Geldnot zu sein. Die gutgläubige Frau übersandte dem Betrüger insgesamt 20.000 Euro. Erst am Sonntag (13.07.2025) machten Angehörige die Seniorin auf den sogenannten Love-Scamming Betrug aufmerksam und verständigten die Polizei.

Zum Schutz vor der Betrugsmasche Love-Scamming rät die Polizei:

-Seien Sie misstrauisch. Achten Sie auf Widersprüche und geben Sie keine vertraulichen Daten wie Anschrift oder Geburtsdatum heraus.

-Gehen Sie keine finanziellen Transaktionen mit Ihnen nicht persönlich bekannten Menschen ein.

-Lassen Sie sich nicht unter emotionalen Druck setzen.

-Beziehen Sie im Zweifelsfall Personen Ihres Vertrauens oder die Polizei mit ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell