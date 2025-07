Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Kaltental (ots)

Eine 38 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Montagmittag (14.07.2025) bei einem Unfall am Brandenkopfweg Ecke Schwarzwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 38-Jährige und ihr 42-jähriger Begleiter fuhren gegen 12.05 Uhr mit ihren Fahrrädern im Brandenkopfweg Richtung Schwarzwaldstraße. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit gerieten die beiden Fahrräder ineinander, in dessen Folge beide stürzten. Hierbei zog sich die 38-Jährige schwere Verletzungen zu, die eine Versorgung im Krankenhaus nötig machten. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell