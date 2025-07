POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Pfaffenwaldring am Sonntag (13.07.2025) ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.15 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Bewohner blieben unverletzt, die Schadenshöhe wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle ...

