Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler leistet bei Festnahme Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (12.07.2025) einen 47 Jahre alten Mann an der Olgastraße festgenommen, der im Verdacht steht unerlaubt mit Rauschgift gehandelt und anschließend bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 47-Jährige wollte gegen 18.30 Uhr einem zivilen Polizeibeamten Kokain verkaufen. Als dieser sich als Polizeibeamter zu erkennen gab, schluckte der 47-Jährige eine Plombe mit mutmaßlichem Kokain. Bei seiner anschließenden Festnahme, bei der zwei Passanten halfen, wehrte sich der 33-Jährige. Hierbei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Der 47-Jährige Tatverdächtige mit deutsch-tunesischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Sonntags (13.07.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

